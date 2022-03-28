Серия заявлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о войне в Украине.

1. Генсек ООН поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Гриффитсу обсудить с РФ и Украиной возможность гуманитарного перемирия.

2. Он надеется на готовность сторон к гуманитарному перемирию.

3. МАГАТЭ скоро выступит с инициативой по безопасности АЭС в Украине.

4. Гутерриш не верит в возможность перерастания конфликта вокруг Украины в столкновение с использованием ядерного оружия.

5. Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине призвал избегать риторики, ведущей к эскалации.

Напомним, что Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и публично назвал Путина мясником. После этого в Вашингтоне заявили, что высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома.

Также мы писали, что во время выступления в Варшаве вечером 26 марта президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "не может оставаться у власти". Вскоре Белый дом уточнил, что Байден не призывал к смене режима в России, а лишь требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.