Германия готова дать гарантии безопасности Украине.

Об этом глава МИД ФРГ заявила в эфире немецкого телеканала Das Erste.

"Если нужны гарантии, то и Германия будет рядом и даст гарантии", - заявила Бербок на ток-шоу.

При этом она уточнила, что сейчас переговоры между Киевом и Москвой "далеки от прорыва".

"Когда российская сторона говорит о гарантиях или нейтралитете, она имеет в виду совсем не то, что украинская сторона", - сказала глава МИД Германии.

"В этом контексте обещание гарантий от ФРГ становится более расплывчатым. Берлин готов их предоставить, если стороны договорятся по всем позициям. А этого пока не просматривается.

Но тем не менее, сигналы о том, что Германия согласна быть страной-гарантом, идут", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Германия вслед за Великобританией объявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

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