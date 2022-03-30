Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что Германия готова стать гарантом безопасности нашей страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Кабинета Министров Германии Штеффена Хебештрайта.

"Олаф Шольц во время разговора с Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности, Германия в целом готова действовать как гарант безопасности. Я не буду оценивать переговоры в Стамбуле. Нужно проявлять сдержанность", - заявил Хебештрайт.

По словам представителя Кабмина ФРГ, переговоры Украины и России еще продолжаются, поэтому делать выводы об их итогах пока что рано.

Напомним, на заседании Совбеза ООН по Украине, которое проходило в ночь на 30 марта, постоянный представитель Британии в ООН Барбара Вудворд официально подтвердила, что Лондон хочет стать одним из гарантов безопасности Украины.

Как сообщала "Страна", 29 марта директор по коммуникациям американской администрации Кейт Бедингфилд заявила, что Белый дом пока не готов конкретно говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США.

Также "Страна" писала, что представитель МИД Китая Ван Вэньбинь 30 марта воздержался от прямого ответа на вопрос о том, готов ли Пекин выступить в качестве гаранта безопасности Украины.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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