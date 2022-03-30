В Британии обсуждают усиление военной помощи Украине, в том числе за счет дальнобойной артиллерии, пишет The Times.

Премьер страны Борис Джонсон хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь, поскольку считает, что "Путин попытается нанести более сильный удар", сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.

Британское командование при этом говорит, что переходит к "новой фазе" в поддержке украинской армии.

Сдерживают это пока два фактора. Поставки невозможны без обучения украинских военных, которое нельзя провести в Украине (это более сложные системы, чем "Стингеры" или гранатометы NLAW). Лондон опасается эскалации конфликта с Россией в Украине.

Напомним, постпред Британии в ООН подтвердила, что Лондон хочет стать одним из гарантов безопасности Украины.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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