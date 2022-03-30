Утром в среду, 30 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

Сводка опубликована в Facebook.

"В целях комплектования вооруженных сил РФ с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек", - сообщил Генштаб ВСУ.

На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения, сообщают в ВСУ.

"Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами. В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим. Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов", - пишет Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что на неподконтрольной части Луганской области с 1 апреля хотят провести очередную волну мобилизации. При этом в Генштабе ВСУ уточняют, что не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

"Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе", - сообщает Генштаб.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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