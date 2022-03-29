Появилась карта военной ситуации в Киевской области. На ней представлено территории, которые временно контролируются российскими войсками. Судя по карте, Ирпень и Макаровская громада, где несколько дней до этого были сильные бои. В Гостомельской громаде сейчас, судя по карте, проводится "зачистка" от российских оккупантов.

А Дымерская громада, которая ранее страдала от гуманитарного кризиса, изображена как такая, где сейчас есть гуманитарная помощь.

Также на карте изображены территории, где есть продвижение вражеской техники, где Россия окопалась, где идут бомбардировки.

Карта: Telegram/Киевская ОГА

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.