Белый дом пока не готов конкретно говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США.

Об этом 29 марта заявила на брифинге директор по коммуникациям американской администрации Кейт Бедингфилд.

"Конечно же, мы работаем очень тесно с Украиной над широким спектром вариантов действий, чтобы помочь обеспечить ее суверенитет и их безопасность. Часть из этого заключается в предоставлении тех вооружений, которые мы предоставляем, часть - в том, чтобы продолжать вводить санкции и создавать издержки для России", - заявила при этом Бедингфилд.

И добавила, что не может "заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности".

Между тем глава украинской делегации на переговорах с РФ, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему нужно, чтобы в числе стран - гарантов безопасности Украины была Россия.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.