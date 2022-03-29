Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый прокомментировал тему гарантий безопасности Украины.

"Мы ищем ту форму, чтобы мы реализовали мечту - иметь гарантии, которые есть у стран НАТО, но эти гарантии были бы получены через договоренность по линии НАТО-Украина-РФ", - сказал он в интервью украинским телеканалам.

Чалый отметил, что Украина пытается найти для себя формат вступления в НАТО без фактического вступления.

По его словам, гарантами для безопасности Украины должны стать 5 государств, являющихся членами Совбеза ООН, включая Россию.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.