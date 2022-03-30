Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не дал прямого ответа на вопрос о том, готов ли Пекин выступить в качестве гаранта безопасности Украины.

Об этом пишет РИА "Новости".

"Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса", - приводит агентство слова дипломата.

Сообщается, что он не дал прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве страны-гаранта безопасности Украины.

Ранее украинская делегация на переговорах с Россией заявила, что хочет, чтоб крупнейшие мировые державы (в том числе и постоянные члены Совбеза ООН включая Китай) дали гарантии безопасности Украине в случае объявления нейтрального и внеблокового статуса страны.

Напомним, ранее постпред Британии в ООН подтвердила, что Лондон хочет стать одним из гарантов безопасности Украины.

Также мы писали, что не исключили своего участия в этой сделке США. Впрочем, в Белом доме сделали заявление, что решения на этот счет там еще не приняли.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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