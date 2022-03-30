Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал переговоры в Стамбуле в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, многосторонний договор о гарантиях безопасности выступит фактором защиты, в том числе и от ядерных стран.

Также настрой после переговоров советник главы ОП оценил как оптимистичный. Более того, как утверждает Подоляк, Россия уже не использует ультиматумы в переговорах, а территориальная целостность Украины не ставится под сомнение.

Помимо этого, Подоляк сообщил, что среди обсуждаемых моментов на переговорах с Россией - вопрос предотвращения подобной агрессии РФ в будущем.

Подоляк также заявил, что референдум о мирных договоренностях может состояться лишь после отвода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. При этом ратификация мирного договора может произойти только после референдума.

Кроме того, Подоляк считает, что необходимо создать новые международные механизмы по предотвращению агрессии.

Ранее мы писали, что после переговоров в Стамбуле в Минобороны РФ объявили о снижении военной активности на двух направлениях - киевском и черниговском. При этом в Чернигове сообщили, что после слов РФ о "сокращении активности" обстрелы города начались еще интенсивнее. Также "сокращения активности" армии РФ не заметили и под Киевом.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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