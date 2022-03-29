Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 29 марта. В обращении он отдельно сказал про итоги переговоров в Стамбуле, которые провела украинская делегация.

Зеленский заявил, что противник отходит на киевском направлении, но "российская армия все еще имеет потенциал для значительных атак на нашу страну. Поэтому расслабляться нельзя", - подчеркнул Зеленский.

"Сигналы, слышимые с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов русских снарядов. Мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения", - заявил президент.

Также он попросил украинских политиков, которые уже начали разгонять волну "зрады" вокруг соглашения, успокоиться и вспомнить, что Украина - демократическое государство:

"Мы рассчитываем на результат. Должна быть безопасность. Компромиссы относительно суверенитета и территориальной целостности невозможны. Все, кто уже поднял волну в соцсетях, должны знать, что у нас демократическое государство. Все решения должны быть приняты не одним человеком, а всем народом", - отметил Зеленский.

Он также анонсировал возможность зафиксировать разрушения своей собственности в государственном приложении.

"С сегодняшнего дня работает новый функционал "Дии". Можно подать заявку о разрушенной недвижимости. Через неделю функционал заработает офлайн. Каждый метр потерянной недвижимости будет компенсирован", - заявил президент.

Напомним, что сегодня прошли переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле. "Страна" разбирала, что они значат.

После них появилось сообщение, что в США считают, что объявление Министерства обороны России о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях не свидетельствует о движении к завершению конфликта.

Однако госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по итогам переговоров Украины и РФ в Стамбуле заявил, что США "предоставят Украине судить о наличии подлинного прогресса на переговорах".