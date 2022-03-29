Среди украинских политиков поднимается возмущение вокруг возможных компромиссов, озвученных украинской делегацией на переговорах в Стамбуле.

С критикой итогов переговоров выступили в Фейбуке глава Меджлиса Рефат Чубаров и экс-президент Петр Порошенко.

Чубаров крайне жестко отреагировал на слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что Украина и РФ будут проводить по Крыму переговоры в течение 15 лет и в этот период не должно быть никаких военных действий.

"Всем, кто согласен с Путиным и другими российскими бандитами на определенный "переговорный период" по статусу Крыма продолжительностью 15 лет, предлагается немедленно последовать за российским военным кораблем… Вооруженные силы Украины и украинская политическая нация не позволят никому уступить ни одного метра украинской территории, тем более Крым и Донбасс", - написал Чубаров.

То же, но завуалированно, заявил Порошенко. По его словам, он поддерживает заявления Зеленского "о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности". И выдвинул требование провести закрытое заседание парламента для ознакомления народных депутатов с позицией Украины на переговорах с Россией.

"Мы согласны с заявлениями Владимира Зеленского о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности. С 24 февраля мы придерживаемся и в дальнейшем будем соблюдать принцип внутриполитического единства как залог победы. Исходя из этого, требуем как можно быстрее провести закрытое заседание Верховной Рады и проинформировать народных депутатов о стартовой позиции Украины на этих сложных переговорах", - сказано в посте Порошенко.

Ранее "Страна" приводила заявление Энтони Блинкена по итогам переговоров в Стамбуле. Глава Госдепа не увидел на них "признаков подлинной серьезности" со стороны РФ.

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