Украина на вчерашних переговорах в Стамбуле впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ.

Такое заявление сделал глава российской делегации Владимир Мединский, рассказывая об итогах очередного раунда переговоров с Украиной.

По его словам, Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз. Также в своих предложениях она обязуется проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет Россия.

Также Мединский добавил, что принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Напомним, Москва требует от Киева признать российский статус Крыма и независимость "ЛДНР", что украинская сторона отказывается обсуждать.

Напомним, в Офисе Зеленского во вчерашних переговорах в Стамбуле увидели шанс на скорое завершение войны. А в Кремле ответили на призывы россиян "идти до конца" по Украине и заявили, что "Сталинграда не будет".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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