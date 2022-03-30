Генеральный штаб ВСУ зафиксировал переброску подкрепления российских войск под Изюм, где уже несколько недель армия РФ пытается пробить себе дорогу на север Донбасса.

Об этом говорится в дневной сводке Генштаба ВСУ, обнародованной в Facebook.

Также украинская сторона зафиксировала активизацию боевых действий на Донбассе. Основные усилия противник сосредоточивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь. То есть, предположение, что российские войска снижают активность под Киевом и Черниговом, чтобы усилить натиск на Донбассе, подтверждается.

На киевском направлении Генштаб фиксирует, что российские войска укрепляют свои позиции в Чернобыльской зоне.

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