Вчера, 29 марта, войска РФ нанесли авиаудар по продуктовым складам в Броварском районе Киевской области, в результате возник пожар.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным прокуратуры, российские войска нанесли авиаудар по складам, где хранились продукты, бытовая химия и другие товары. В результате возник пожар площадью 20 тысяч квадратных метров. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове войска РФ пытаются уничтожить продуктовые склады.

Также мы писали, что недавно под Киевом в результате обстрела сгорели продуктовые склады. Были уничтожены десятки тонн овощей и мяса.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.