Спасатели продолжают разбирать завалы здания Николаевской областной администрации, в которую утром попала ракета российских военных. Пострадало как минимум полсотни человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На месте разрушения деблокированы тела 12 человек, 33 человека пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, переданных бригадам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении на Facebook.

Фото: Facebook/ДСНС України

В ГСЧС добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Напомним, что в Николаеве в результате российского ракетного удара сегодня утром, 29 марта, обрушилось 9-этажное здание. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения. Губернатор области Виталий Ким сообщил, что пострадала областная государственная администрация.

Также "Страна" публиковала видео удара по Николаеву.