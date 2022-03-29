В Николаеве в результате российского ракетного удара сегодня утром, 29 марта, обрушилось 9-этажное здание. Губернатор области Виталий Ким сообщил, что пострадала областная государственная администрация.

По данным ГСЧС, удар по административному зданию был нанесен около 08:45. Спасатели освободили из-под завалов 9 пострадавших.

"29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж, без последующего горения. По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших", - сообщила пресс-служба ГСЧС, не уточнив, о каком здании идет речь.

Губернатор Виталий Ким подтвердил, что удар был нанесен по зданию ОГА. По его словам, он проспал и поэтому на работе не был.

"В кабинет попали ко мне сволочи, весь запас айкосов потерял. Большинство вышло, спаслось, чудом. Сейчас 8 гражданских, которые под завалами, надеемся вытащим, ищем. 50-100 человек вышло. Трое военных еще ищем. Пока без определенных 200-х. Давайте смотреть с хорошей стороны, это означает, что оккупанты как минимум передумали наступать на Николаев. Потому что если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления. Они поняли, что Николаев они х*р возьмут и решили передать привет", - сказал Ким.

Напомним, что Зеленский уже присвоил Николаеву звание города-героя.

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