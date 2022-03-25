Губернатор Николаевской области Виталий Ким разрешил продажу алкоголя в регионе в выходные дни. Это первое подобное послабление за время войны в Украине.

Однако мэр Николаева Александр Сенкевич не считает это правильным решением, о чем он сообщил в комментарии "Стране".

"Я высказал Киму свое мнение по этому вопросу. Я негативно к этому отношусь. Наш народ сейчас целую неделю начнет пить от переживаний, снимать стресс. Все люди же по-разному снимают стресс. Считаю, сейчас не время для таких послаблений", - отметил Сенкевич.

Впрочем, для такого решения у местной власти были свои веские причины.

По словам Сенкевича, за время действующего полного запрета на продажу алкоголя в Николаевской области уже были случаи отравления паленым алкоголем, некоторые из них - смертельные. Это и стало главной причиной, почему в регионе ослабляют запрет.

"Решение принято связи с тем, что в области участились случаи отравления паленым алкоголем, в частности было три смертельных случая. Это основная причина, почему решено было разрешить частичную продажу алкоголя на выходных", - объясняет Сенкевич.

Кроме того, алкоголь разрешили продавать на выходных, чтобы поддержать украинскую экономику.

"Губернатор Ким встречался с бизнесменами, рестораторами и принял такое решение. Из Офиса президента поступила задача заниматься налаживанием бизнес-связей, восстановлением экономического потенциала", - отметил мэр Николаева.

Однако разрешение на продажу алкоголя на выходных не окончательное.

По словам Сенкевича, завтра стартуют пробные "алкогольные выходные" в Николаевской области. В дальнейшем, если из-за этого в регионе начнутся пьяные дебоши, это послабление могут отменить.

"Ким сказал, посмотрим, если будут какие-то проблемы, то он снова отменит продажу алкоголя. Он сообщил николаевцам, чтобы они не напивались. В любом случае, по нынешним законам военного времени все автомобили, на которых передвигаются водители в состоянии алкогольного опьянения, экспроприируются и передаются военным. Уже 30 автомобилей так было передано армии. Поэтому пополняем автомобилями Вооруженные силы Украины благодаря людям, у которых "горят вены" по алкоголю. Каждый помогает армии, как может", - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, во Львовской области ввели новые правила продажи алкоголя.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.