На всей территории Львовской области запретили продажу алкоголя в темное время суток. Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

"Отныне продажа алкогольных напитков запрещена с 21:00 до 10:00 на всей территории Львовщины. Наша борьба с врагом нуждается в холодном уме и трезвом расчете! Мы в тылу должны обеспечить максимально возможное восстановление экономики, качественно и быстро провести посевную и все весенне-полевые работы, в наших общинах во время военного положения должен быть идеальный правопорядок", - указано в публикации.

Продажа любого алкоголя, включая пиво, будет запрещена на всей территории Львовской области с 21:00 до 10:00. Ограничения не снимут до конца военного положения, при этом главы местных общин могут ужесточать правила оборота алкоголя вплоть до полного запрета на собственное усмотрение.

"Прошу с пониманием относиться к такой мере. Во время войны он абсолютно оправдана", - приводит ведомство слова губернатора региона Максима Козицкого.

Напомним, с 1 марта во Львове запретили продажу алкогольных напитков.

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