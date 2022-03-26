"Укртелекому" удалось возобновить предоставление услуг в Николаевской области, где было повреждение магистральной сети.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Также сообщается, что в Черниговской области до 65% увеличилось количество исправных районных узлов связи.

"В области действует временное ограничение скорости доступа в интернет для частных пользователей, поскольку приоритет предоставляется сервисам ВСУ и важным социальным объектам", - сообщает Госспецсвязи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Святошинском районе Киева восстановлена подача электроэнергии.

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