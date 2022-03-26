В Николаевской области после повреждения магистральной сети снова заработал "Укртелеком" - Госспецсвязи
"Укртелекому" удалось возобновить предоставление услуг в Николаевской области, где было повреждение магистральной сети.
Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.
Также сообщается, что в Черниговской области до 65% увеличилось количество исправных районных узлов связи.
"В области действует временное ограничение скорости доступа в интернет для частных пользователей, поскольку приоритет предоставляется сервисам ВСУ и важным социальным объектам", - сообщает Госспецсвязи.
Ранее "Страна" сообщала, что в Святошинском районе Киева восстановлена подача электроэнергии.
Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.
Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.
Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".