В Святошинском районе Киева восстановлена подача электроэнергии - КГГА
В Святошинском районе Киева возобновили электроснабжение. Оно было нарушено из-за боев в пригороде.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"В настоящее время продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" провели ремонтные работы в 6 местах", - говорится в сообщении КГГА.
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