В Святошинском районе Киева возобновили электроснабжение. Оно было нарушено из-за боев в пригороде.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В настоящее время продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" провели ремонтные работы в 6 местах", - говорится в сообщении КГГА.

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