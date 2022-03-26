Семейный экопарк "Ясногородка", который находится около Макарова в Киевской области, почти полностью сгорел из-за активных боевых действий поблизости.

Об этом рассказали владельцы зоопарка.

На данный момент известно о гибели большого количества животных, среди которых большинство - копытные. Всего в экопарке содержалось 26 видов животных, зверей - 212 особей. Страусов насчитывалось около 300, птичьи вольеры сгорели полностью.

По словам владельцев, экопарк практически весь превратился в пепелище, но значительное количество животных уцелело.

Напомним, 24 марта из "Фельдман Экопарка" под Харьковом начали эвакуацию животных. Вчера из-под обстрелов удалось вывезти шпороносных черепах, а также белоносую и голубую мартышек.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

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