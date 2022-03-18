Под Киевом в зоопарке "XII Месяцев" животные голодают и погибают от холода. Сотрудники призывают о помощи
В зоопарке "XII Месяцев", который расположен неподалеку от столицы в поселке Демидов, которые удерживают войска оккупанта, взывают о помощи животным.
"В настоящее время до зоопарка практически невозможно добраться (улица Вербовая, 79, Демидов, Киевская обл.). Из-за действий оккупантов потерян доступ к электроснабжению и газовому отоплению. Единственная возможность согреть животных – дизельный генератор, но топлива почти не осталось. Продуктов критически не хватает ни растительноядным, ни хищникам. Но если достать овощи еще возможно, то мясо и птицу крайне тяжело", - говорится в сообщении.
Сейчас животные умирают и от ужаса, вызванного взрывами и выстрелами. На момент, пока не организованы зеленые коридоры в Демидове, помочь животным могут только волонтеры.
Если у вас есть возможность добраться до Демидова, Вы можете помочь следующим образом:
- передать продукты. Нужны овощи, фрукты, особенно нужное мясо или птица;
- предоставить дизельное топливо.
Также, независимо от своего местоположения, Вы можете:
- поддержать финансово переводом на карту или через IBAN;
- распространить в СМИ и на страницах международных организаций реквизиты и призыв о помощи.
Узнать подробнее о ситуации в зоопарке можно здесь.
Карточный счет: (Приват банк):
5169 3324 0784 1611
Реквизиты для банковского перевода:
БО "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ПАРКА "XII МЕСЯЦОВ"
- Код ЕГРПОУ: 43580570
- IBAN: UA073005280000026006455080336
- грн (uah)
- Банк получателя: АТ "ОТП БАНК"
- Назначение платежа: Благотворительный взнос на уставную деятельность от Шпальтера
- CHARITABLE ORGANIZATION "XII MONTHS PARK" ANIMALS' RESCUE CHARITABLE FUND"
- Сode: 43580570
- Account IBAN #: UA073005280000026006455080336
- eur usd
- Beneficiary’s bank: OTP BANK JSC
- 43 Zhylyanska Str., Kyiv, 01033
- SWIFT code: OTPVUAUK
- Payment purpose: Charity donation from Shpalter.
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