В зоопарке "XII Месяцев", который расположен неподалеку от столицы в поселке Демидов, которые удерживают войска оккупанта, взывают о помощи животным.

"В настоящее время до зоопарка практически невозможно добраться (улица Вербовая, 79, Демидов, Киевская обл.). Из-за действий оккупантов потерян доступ к электроснабжению и газовому отоплению. Единственная возможность согреть животных – дизельный генератор, но топлива почти не осталось. Продуктов критически не хватает ни растительноядным, ни хищникам. Но если достать овощи еще возможно, то мясо и птицу крайне тяжело", - говорится в сообщении.

Сейчас животные умирают и от ужаса, вызванного взрывами и выстрелами. На момент, пока не организованы зеленые коридоры в Демидове, помочь животным могут только волонтеры.

Если у вас есть возможность добраться до Демидова, Вы можете помочь следующим образом:

передать продукты. Нужны овощи, фрукты, особенно нужное мясо или птица;

предоставить дизельное топливо.

Также, независимо от своего местоположения, Вы можете:

поддержать финансово переводом на карту или через IBAN;

распространить в СМИ и на страницах международных организаций реквизиты и призыв о помощи.

Узнать подробнее о ситуации в зоопарке можно здесь.

Карточный счет: (Приват банк):

5169 3324 0784 1611

Реквизиты для банковского перевода:

БО "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ПАРКА "XII МЕСЯЦОВ"

Код ЕГРПОУ: 43580570

IBAN: UA073005280000026006455080336

грн (uah)

Банк получателя: АТ "ОТП БАНК"

Назначение платежа: Благотворительный взнос на уставную деятельность от Шпальтера

CHARITABLE ORGANIZATION "XII MONTHS PARK" ANIMALS' RESCUE CHARITABLE FUND"

Сode: 43580570

Account IBAN #: UA073005280000026006455080336

eur usd

Beneficiary’s bank: OTP BANK JSC

43 Zhylyanska Str., Kyiv, 01033

SWIFT code: OTPVUAUK

Payment purpose: Charity donation from Shpalter.

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