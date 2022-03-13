Украинские специалисты вернули электричество на Чернобыльскую АЭС
На захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение. Об этом сообщает "Энергоатом". Ремонтные работы проводились силами украинских специалистов.
Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания.
Напомним, по данным украинской разведки, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Там хотят создать техногенную катастрофу, а ответственность за это переложить на Украину.
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