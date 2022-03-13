На захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение. Об этом сообщает "Энергоатом". Ремонтные работы проводились силами украинских специалистов.

Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания.

Напомним, по данным украинской разведки, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Там хотят создать техногенную катастрофу, а ответственность за это переложить на Украину. 

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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