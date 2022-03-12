На захваченную Запорожскую АЭС, которая находится под контролем оккупационных войск, прибыли специалисты из России. Об этом сообщает украинский "Энергоатом".

"Вчера на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских лиц из Росатома. Среди них были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов. По словам представителя этой группы, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захватов станции, а также предоставления помощи с ремонтами", - говорится в сообщении.

В то же время "Энергоатом" утверждает, что другой возможной причиной прибытия специалистов называют отказ украинского руководства от сотрудничества с захватчиками.

"В то же время, другой представитель оккупантов, представившийся руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что эта территория России и будет такой навсегда, а Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна Росатом", - говорится в тексте.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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