Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) снова подключено к системе мониторинга за соблюдением ядерных гарантий на Запорожской АЭС, однако не подключено к Чернобыльской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск.

Об этом сообщил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Что касается частичной потери дистанционной передачи данных от систем гарантий, установленных для мониторинга ядерных материалов и деятельности на атомных электростанциях. МАГАТЭ заявило, что теперь оно снова подключено к сети с Запорожской АЭС, но все еще не подключено к Чернобыльской АЭС, были также периодические проблемы с передачей данных с Южно-Украинской АЭС", - говорится в заявлении Гросси.

Напомним, ранее мы писали о том, что МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга ядерного материала Запорожской АЭС.

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