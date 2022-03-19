Захваченное российскими оккупационными войсками село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления из-за поврежденной дамбы Киевского водохранилища. Об этом сообщает ТСН.

По словам местных жителей, реке Ирпень осталось 1-2 метра до уровня асфальтного покрытия. А дальнейшее повышение воды приведет к затоплению дорог и подвалов, а также будет препятствовать эвакуации местного населения.

При этом, судя по фотографиям, в некоторых дворах уже стоит вода.

"Вода поступает из Киевского водохранилища из-за разрушенной дамбы", - сказали они.

Известно, что в Демидове расположен зоопарк "XII Месяцев", который до недавнего времени находился на пороге катастрофы из-за отсутствия электроснабжения и питания для животных.

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