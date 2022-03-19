С начала войны в Киевской области войска РФ разрушили жилищный фонд 17 населенных пунктов, из-за продолжающихся обстрелов местным жителям не могут вернуть доступ к газу и электричеству.

Об этом сообщил Гуманитарный штаб Киевской области со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"В настоящее время разрушен жилищный фонд шести городов и 11 поселков. Повреждены более 20 объектов социальной инфраструктуры: учебные заведения, больницы, церкви, музеи, Центр предоставления административных услуг. Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах", - указано в сообщении.

Без газоснабжения сейчас осталось 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского и Фастовского районов Киевской области, электроэнергия отсутствует в примерно 500 поселениях региона. По данным ведомства, исправить положение получается не сразу из-за продолжающихся боевых действий.

После прекращения обстрелов сотрудники коммунальных служб незамедлительно приступают к восстановлению подачи газа и электричества, за сутки удалось возобновить электроснабжение в 90 населенных пунктах. За этот же период жители Киевской области подали 1400 заявлений о возгораниях, взрывах и заминировании в жилых районах.

Все это время активные боевые действия продолжались, за сутки в регионе зафиксировали около 240 обстрелов. Больше всего пострадали Бучанский и Броварской районы.

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