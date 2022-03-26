До 27 марта правительство заранее выплатит пенсии за апрель жителям Луганской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской областей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что в Минсоцполитики рассказали, как получать пенсии и выплаты во время войны. Украинцы во время военного положения могут получать пенсии и денежную помощь через "Укрпочту" или "Ощадбанк", а также в уполномоченных банках ПФУ.

Также писали о том, что в "Укрпочте" рассказали, как получить пенсии и выплаты в условиях военного времени.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.