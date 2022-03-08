Во вторник, 8 марта, Кабинет министров Украины принял решение изменить порядок начисления льгот и субсидий.

Об этом в ходе сегодняшнего видеообращения сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, теперь все выплаты будет осуществлять Министерство социальной политики черед "Ощадбанк".

"Важное направление: льготы и субсидии. Правительство изменило порядок их подсчета. В случае невыполнения местными органами соцзащиты все выплаты будут осуществляться непосредственно Минсоцполитики через "Ощадбанк", даже если у получателей открыты счета в других банках", - заявил премьер-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин отстрочил введение РРО, отложил уплату налогов для предприятий и отменил рыночный контроль.

Помимо этого, Кабмин Украины запретил начислять штрафы за неуплату коммуналки во время войны.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.