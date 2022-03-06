Кабинет министров Украины запретил начисление и взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги в условиях военного положения.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Правительство запретило начислять штрафы за неуплату коммуналки во время войны. В то же время оплата за коммунальные услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые сейчас работают в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах", - сказано в сообщении Кабинета министров в Фейсбук.

Ранее Верховная Рада Украины единогласно разрешила Кабинету министров перераспределять деньги в бюджете в пользу армии. Согласно документу, правительство Украины в течении трех месяцев может распределять средства с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.

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