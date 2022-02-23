Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.

Соответствующий законопроект №7100 поддержали нардепы в целом в ходе заседания парламента в среду, 23 февраля.

Согласно документу, правительство Украины в течении трех месяцев может распределять средства с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.

Внесенные изменения предполагают, что Кабмин не обязан согласовывать с комитетом Верховной Рады Украины по бюджету решения о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.

Отметим, такая норма уже есть в Бюджетном Кодексе (переходные положения, пункт, 22) в случае введения военного положения, но данным законом будет позволено ее применить и на данный момент.

"Закон гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, бюджетный комитет предложил Верховной Раде увеличить расходы на безопасность и оборону. Всего планируется выделить дополнительные 23 млрд грн.

16 млрд грн - Минобороны;

6,1 млрд грн - МВД;

0,6 млрд грн - ГУР;

200 млн - Луганской и Донецкой ВЦА;

500 млн - субвенции на водопровод в Донецкой области.

Вечером 17:00 на внеочередном заседании парламента нардепы планируют принять изменения в Государственный бюджет Украины по увеличению финансирования армии и силовых структур.

Ранее мы писали, что Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия в Украине.

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