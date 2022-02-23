Сегодня, 23 февраля, бюджетный комитет Верховной Рады Украины принял решение провести летом выездное заседание в Донецке.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Бюджетный комитет Верховной Рады только что принял решение провести летом выездное заседание в освобожденном Донецке. Это внесено в календарный план работы бюджетного комитета Верховной Рады Украины", - написал нардеп.

Напомним, 17 февраля на Донбассе началось обострение, а 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость и суверенитет "ЛНР" и "ДНР". Россия признала "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой области.

Между тем в Донецке ситуация обострилась еще больше - 22 февраля в "ДНР" заявили о ракетном обстреле Донецка и применении "Градов". В свою очередь в в Киеве отрицают, что украинская армия ведёт обстрелы "ЛДНР" и обвиняют в обстрелах противника.

Также сообщалось, что в Украине собираются ввести режим чрезвычайного положения по всей стране.

Что произошло после признания "ЛДНР" подробно рассказала Олеся Медведева в своем блоге: