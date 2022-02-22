В Донецке днем 22 февраля совершена попытка покушения на бывшего главу "министерства обороны республики". В результате взрыва серьезно пострадал местный житель.

Об этом сообщается на сайте "министерства госбезопасности (МГБ) ДНР".

"Сегодня 22 февраля в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель. Установлено, что он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым", 0 сказано в сводке "МГБ".

В ведомстве добавили, что в связи со взрывом возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

В последние дни в Донецке и Луганске постоянно раздаются взрывы.

Так, вчера в Луганске взрыв прогремел у здания представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На стоянке представительства был взорван автомобиль, в результате чего пострадали руководитель представительства "республики" в СЦКК Михаил Филипоненко и его водитель.

А 18 февраля рвануло в центре Донецка. Это взорвалась машина на парковке возле здания "Дома правительства". Авто принадлежало начальнику "Народной милиции ДНР" Денису Синенкову.