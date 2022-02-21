В Донецке, который сегодня из-за обстрела и обесточивания Донецкой фильтровальной станции остался без воды, включилась система оповещения.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Также агентство передает, что со стороны северо-востока города слышны взрывы.

Как рассказывала "Страна", в воскресенье, 20 февраля, в Луганске около 11:00 включили сирены звуковой системы централизованного оповещения. Правда, это была техническая проверка. Также в "ЛНР" стали предупреждать о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета.

А сегодня в "ДНР" заявили, что днем в районе села Кузнецы, расположенного возле границы с Россией, завязался бой. В селе развернулась спецоперация по ликвидации диверсионно-разведывательной группы.

На этом фоне "руководство" "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту Российской Ферерации Владимиру Путину с просьбой признать "республики". После этого Путин начал заседание Совета безопасности РФ, посвященное Донбассу - причем в том же Екатерининском зале, в котором подписали договор с Крымом.