В воскресенье, 20 февраля, в Луганске около 11:00 включили сирены звуковой системы централизованного оповещения.

ТАСС сообщает, что идет техническая проверка. По всему городу слышны протяжные звуки, особенно громкие - в центре.

Также в "ЛНР" предупреждают о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета.

"Во исполнение указа главы "ЛНР" об объявлении всеобщей мобилизации и решения штаба территориальной обороны сотрудники "Луганских коммуникаций" прибыли в военные комиссариаты "ЛНР". В связи с сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории "республики", - сообщило предприятие "Луганские коммуникации".

Отметим, что в Донецке сирены включили еще 18 февраля, когда было объявлено о массовой эвакуации.

Напомним, сегодня в "ЛНР" заявили о гибели двух мирных жителей из-за "попытки прорыва ВСУ".

"Страна" следит в обновляемом материале за тем, что происходит на Донбассе.

Почему из Луганска и Донецка, а также других городов неподконтрольных "республик" эвакуируют население и чего теперь всем ждать, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".