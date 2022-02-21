Из-за обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Донецк. Об этом сообщает представительство "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник представительством "ДНР" в СЦКК.

Напомним, сегодня в "ДНР" без воды в "ДНР" остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов, включая больницы. Причиной этого называют остановку насосной станции.

Напомним, в субботу, 19 февраля, в "ДНР" обвинили Украину в диверсии на Васильевской насосной станции. Представитель "Народной милиции ДНР" Басурин утверждает, что это была "диверсия группы украинских националистов из из состава 24-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Также мы писали, что на Донбассе под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. В результате были повреждены два трансформатора.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.