На Донбассе под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. В результате были повреждены два трансформатора, сообщает КП "Вода Донбасса".

Из-за повреждения трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции:

Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка)

Великоанадольскую (города: Волноваха, Докучаевск, Угледар)

Старокрымские №1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

Сейчас сотрудники КП "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

До этого "Страна" писала, что в "ДНР" обвинили "Правый Сектор" в обстреле Васильевской насосной станции, в результате чего та загорелась.

Напомним, вчера, 18 февраля, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.