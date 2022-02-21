В "ДНР" объявлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения.

Об этом заявляют в "МЧС "ДНР".

Без воды в "ДНР" остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов, включая больницы.

"В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами территории ДНР, за минувшие сутки зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. Так, в связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения, в "Республике" объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Без воды остались более 21-ой тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов. Это котельные, больницы, детские сады и школы. В связи с этим был установлен государственный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

Также в "МЧС" утверждают, что на данный момент обеспечен подвоз технической воды населению и трем котельным. Также проводятся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод. С 21 февраля запланировано проведение ремонтных работ. С 13:30 20 февраля со скважины №1 водозабора "Майский" начата подача обеззараженной воды в центральную часть Докучаевска для хозяйственно питьевых нужд населения.

Напомним, в субботу, 19 февраля, в "ДНР" обвинили Украину в диверсии на Васильевской насосной станции. Представитель "Народной милиции ДНР" Басурин утверждает, что это была "диверсия группы украинских националистов из из состава 24-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Также мы писали, что на Донбассе под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. В результате были повреждены два трансформатора.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.