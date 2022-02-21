Во время заседания Совбеза РФ между главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным и президентом Владимиром Путиным произошел интересный диалог.

В ходе заседания выступали все участники Совбеза РФ. В свой речи Сергей Нарышкин неуверенно высказался о возможности признания Россией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Путин перебил его и несколько раз уточнял, что именно поддерживает глава СВР.

"Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать независимость?", - спросил Путин.

Нарышкин несколько раз запинался и потом заявил, что выступает за признание независимости "ЛДНР".

"Я поддержу предложение о признании…", - начал говорить он, но Путин его перебил: "Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо".

После этого глава СВР более уверенным голосом сказал: "Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации".

Но и тут Птуина пришлось его поправить, так как Совбез РФ не обсуждает включение в состав России "ЛДНР", а речь идет о признании их "независимости".

"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", - подытожил после этого Нарышкин.

Напомним, сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин и "глава ЛНР" Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "республик".

После чего Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе. В ходе переговорного процесса возник мирный план регулирования, "Минский комплекс мер". Но весь курс последующих событий указывает, что нынешние киевские власти не собираются его выполнять.

В ходе заседания министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил не давать Западу "2-3 дня" на убеждение президента Украины Владимира Зеленского в необходимости выполнять Минские соглашения. Лавров смысла в этом не видит. И предлагает признавать "ЛДНР". Также, помимо Лаврова, за признание "ЛДНР" выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

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