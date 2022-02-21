Решение по "ЛДНР" будет принято сегодня - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что решение по признанию Россией "ДНР" и "ЛНР" будет принято уже сегодня, 21 февраля.
Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ.
Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР". "Также просим заключить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и "ДНР", предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал Пушилин.
Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".
"Признание Россией "ЛНР" позволит избежать массовой гибели жителей "республики", 300 тысяч из которых - граждане России", - заявил Пасченик.
И Пушилин, и Пасечник попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с РФ, включая оборону.
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