Президент России Владимир Путин заявил, что решение по признанию Россией "ДНР" и "ЛНР" будет принято уже сегодня, 21 февраля.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ.

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР". "Также просим заключить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и "ДНР", предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал Пушилин.

Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".

"Признание Россией "ЛНР" позволит избежать массовой гибели жителей "республики", 300 тысяч из которых - граждане России", - заявил Пасченик.

И Пушилин, и Пасечник попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с РФ, включая оборону.

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