Бюджетный комитет предлагает Верховной Раде увеличить расходы на безопасность и оборону. Всего планируется выделить дополнительные 23 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его данным, 16 миллиардов гривен предлагается выделить Министерству обороны Украины. Еще 6 миллиардов - Министерству внутренних дел Украины, которому подчиняются пограничники и нацгвардейцы.

0,587 млрд гривен предлагается дополнительно направить Главному управлению разведки, 0,5 млрд грн - предприятию "Вода Донбасса", 0,2 млрд грн - военно-гражданским администрациям.

"Все деньги за счёт перевыполнения доходной части бюджета (без привязки к ренте на газ). В ближайшее время могут уже проголосовать в зале", - написал Железняк.

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня Верховная Рада предложила СНБО ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы РФ, которые поддержали независимость "ЛДНР".

Также мы сообщали, что Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия в Украине.

Кроме того, мы писали, что Рада проголосует за введение режима ЧП в Украине сегодня вечером.