Во время военного положения Кабмин Украины разрешил регистрировать браки с военнослужащими и медиками без их личного присутствия. Для этого в ЗАГС нужно подать заявление о согласии на брак от того, кто будет отсутствовать на церемонии.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 7 марта №213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного состояния".

В период военного положения отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут регистрировать браки без личного присутствия жениха/невесты, если он/она является:

военнослужащим Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования,

полицейским,

лицом рядового и начальствующего состава Службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы,

лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности,

работником заведений здравоохранения.

Такой жених/невеста должен подать заявление о государственной регистрации брака непосредственному командиру/руководителю. Он должен подтвердить подлинность подписи в заявлении и обеспечить его передачу в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Такое заявление одновременно является подтверждением согласия на брак.

Акт о заключении брака также могут составлять командиры женихов/невест и руководители учреждений здравоохранения, в которых они находятся или работают во время войны невесты. Они скрепляются печатью соответствующего органа или учреждения (военного формирования или больницы).

Тогда акт о браке может состоять без личного присутствия одного или обоих молодоженов с использованием доступных средств видеосвязи с тем из них, кто отсутствует, или с ними обоими.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.