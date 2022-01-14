В прошедшем году в Украине поженились 214 012 пар и 29 587 супругов развелись, то есть первых было в 7,2 раза больше, чем вторых. Также за 2021 год в стране зарегистрировали 273 тысячи 772 рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Fаcebook.

За 2021 год зарегистрировано 1 247 497 актовых записей гражданского состояния:

273 772 рождения;

15 861 изменения имени;

214 012 браков;

29 587 расторжений брака.

В прошлом году, в сравнении с 2020 годом, увеличилось количество актовых записей о государственной регистрации

браков(+46 038);

смены имени (+3 433);

расторжений браков (+657).

Топ-регионов по количеству зарегистрированных рождений составляют:

Киев – 29 768;

Днепропетровская область – 19 687;

Львовская область – 19 548;

Одесская область – 19 437;

Харьковская область – 15 581.

Топ-регионов по количеству зарегистрированных браков составляют:

Киев – 25 301;

Днепропетровская область – 18 77;

Одесская область – 15 910;

Харьковская область – 15458;

Львовская область – 13706.

Напомним, во время карантина 2020 года количество браков в Украине снизилось на треть. Количество разводов в этот период тоже сократилось.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины решил бороться с легализацией в Украине нелегалов путем фиктивных браков.