В прошлом году в Украине заключили в 7 раз больше браков, чем разводов
В прошедшем году в Украине поженились 214 012 пар и 29 587 супругов развелись, то есть первых было в 7,2 раза больше, чем вторых. Также за 2021 год в стране зарегистрировали 273 тысячи 772 рождения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Fаcebook.
За 2021 год зарегистрировано 1 247 497 актовых записей гражданского состояния:
- 273 772 рождения;
- 15 861 изменения имени;
- 214 012 браков;
- 29 587 расторжений брака.
В прошлом году, в сравнении с 2020 годом, увеличилось количество актовых записей о государственной регистрации
- браков(+46 038);
- смены имени (+3 433);
- расторжений браков (+657).
Топ-регионов по количеству зарегистрированных рождений составляют:
- Киев – 29 768;
- Днепропетровская область – 19 687;
- Львовская область – 19 548;
- Одесская область – 19 437;
- Харьковская область – 15 581.
Топ-регионов по количеству зарегистрированных браков составляют:
- Киев – 25 301;
- Днепропетровская область – 18 77;
- Одесская область – 15 910;
- Харьковская область – 15458;
- Львовская область – 13706.
Напомним, во время карантина 2020 года количество браков в Украине снизилось на треть. Количество разводов в этот период тоже сократилось.
Также сообщалось, что Кабинет министров Украины решил бороться с легализацией в Украине нелегалов путем фиктивных браков.