В случаях, когда супруги имеют разные взгляды на брак и семью, ведение домашнего хозяйства и не хотят жить вместе дальше (или один из них не хочет), брак может быть расторгнут. Закон Украины предусматривает возможность развода судом в порядке особого и искового производства.

Об этом рассказали в Координационном центре по предоставлению правовой помощи.

При расторжении брака по совместному заявлению супругов, имеющих детей, возможно рассмотрение дела в порядке особого производства. Это значительно облегчает процедуру развода и освобождает супругов от необходимости многократного посещения суда. Вместе с заявлением о расторжении брака в суд обязательно подают письменный договор о том, с кем из родителей будут проживать дети после развода, какое участие в обеспечении условий их жизни и воспитании будет принимать родитель, который проживает отдельно. Кроме того, в договоре можно прописать обязательство родителя, с которым останутся дети, не препятствовать второму выполнять свои родительские права и обязанности.

Дети, достигшие четырнадцатилетнего возраста, имеют право сами определять свое место жительства после расторжения родителями брака.

После подачи искового заявления о расторжении брака суд может дать срок для примирения супругов. Суд определяет его с учетом мнения обоих супругов, наличия несовершеннолетних детей, других обстоятельств дела. Если в определенный судом срок стороны не примирились, суд рассматривает дело и принимает решение по существу.

Бездетные супруги имеют право подать заявление о расторжении брака в государственный орган регистрации актов гражданского состояния, не обращаясь в суд. Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака в такой орган, нотариально удостоверенный или приравненный к таковому документ от его имени может подать второй из супругов.

В этом случае регистрация расторжения брака и выдача супругам соответствующего свидетельства производится по истечении одного месяца со дня подачи заявления.

В соответствии со статьей 275 Гражданского процессуального кодекса Украины, дела в порядке упрощенного искового производства суд рассматривает в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу.

Когда между супругами нет согласия относительно порядка расторжения брака (не согласен на расторжение брака один из них), с иском о расторжении брака может обратиться как жена, так и муж.

Вместе с исковым заявлением о расторжении брака нужно подать такие документы в двух экземплярах:

копию свидетельства о рождении ребенка;

квитанцию об оплате государственной пошлины;

оригинал свидетельства о браке;

копию паспорта истца;

копию идентификационного кода истца.

В исковом заявлении истец указывает объективные обстоятельства и причины расторжения брака. Заявление должно соответствовать нормам законодательства.

Судебный сбор составляет 40% от прожиточного минимума доходов граждан, то есть 908 гривен. Судебный сбор платит лицо, обратившееся в суд с иском.

Исковые заявления о расторжении брака подают в суд по месту жительства ответчика. Исключение составляют случаи, если под опекой подателя иска есть малолетние или несовершеннолетние дети, а также когда этого требует состояние здоровья заявителя или другие уважительные причины.

Решение суда о расторжении брака вступает в силу после тридцати дней со дня его вынесения, или после тридцати дней со дня получения такого решения лицом, в случае когда вынесено заочное решение.

Расторжение брака невозможно, когда жена беременна, или до достижения ребенком одного года. Расстаться с беременной женой или при наличии детей до года можно в случае, когда сведения о муже как отце ребенка исключены из свидетельства о рождении ребенка, при признании ребенка другим мужчиной.

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