В Украине намерены активизировать борьбу с иностранцами, который незаконно пересекли границу Украины - нелегальными мигрантами.

Соответствующий законопроект одобрил Кабинет Министров в ходе сегодняшнего заседания.

В пояснительной записке указано, что в последние годы иностранцы предпринимают все больше попыток легализироваться в нашей стране по схеме фиктивных браков. В частности, таким способом заезжают в Украину граждане Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака. Не секрет, что зачастую для них Украина не является конечным пунктом - через нашу страну нелегалы затем пытаются выехать в Европу.

При этом украинское законодательство хотят привести в соответствие с директивой ЕС, в которой говорится, что страна может отклонять запросы по воссоединению семьи, проводить проверки, если возникнут сомнения в фиктивности брака и пр. В частности, заподозрят фиктивность брака, если, к примеру, будущие муж и жена до этого не общались, а после свадьбы не живут вместе и не ведут общее хозяйство.

Иностранцам, которые же законно пребывают на территории Украины, наоборот, обещают послабления - сроки рассмотрения документов о разрешении на иммиграцию сократят с года до шесть месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что с начала 2021 года статус беженца в Украине попросила тысяча мигрантов, однако получили его - 70 человек.

Вместе с тем, сообщали, что в течение 11 месяцев прошлого года Миграционная служба приняла решения о признании беженцами 35 граждан Афганистана.