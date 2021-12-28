С 1 января 2022 года иностранцев будут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность. Работодатели, которые привлекли таких сотрудников, будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого гастарбайтера (почти 300 тысяч гривен).

По данным МВД РФ, в 2021 году в России трудятся около 7 миллионов иностранцев. Среди них есть как легальные работники, так и нет.

При этом в России работает немало работает украинцев.

Ужесточение наказания за нелегальную работу вероятно побудит их более активно "легализоваться" - получать разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство.

Как сообщалось, Россия обяжет трудовых мигрантов и туристов регистрироваться в день прибытия.

Напомним, в Польше число заробитчанин выросло на четверть. За один месяц прибыли рекордные 636 тысяч украинцев.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин поручил организовать вакцинацию от коронавируса для украинских гастарбайтеров в России.

Также мы сообщали, что Польша собирается увеличить период работы без разрешения для украинских заробитчан до двух лет.