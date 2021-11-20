На Discovery+ сбираются снять фильм о разводе голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд. Об этом сообщает Deadline.

В документальном фильме будут показаны точки зрения обеих сторон, а также интервью с адвокатами, друзьями, близкими и фрагменты домашнего видео, телефонных разговоров и переписок.

Известно, что Депп пытается доказать, что его бывшая жена "лицемерка и манипуляторша". В то же время Херд утверждает, что выходила замуж за мужчину своей мечты, а оказалась в руках "монстра".

Кто в итоге виноват, а кто нет, компания предлагает рассудить зрителям.

Напомним, студия Warner Bros. оповестила голливудского актера Джонни Деппа о том, что он больше не будет участвовать в киносаге "Фантастические твари" по сценарию Джоан Роулинг, в которой он играл роль темного волшебника Грин-де-Вальда.

Также "Страна" сообщала, что Депп предоставил суду 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей жены Эмбер Херд. В свою очередь она утверждает, что артист неоднократно издевался над ней, находясь в состоянии наркотического опьянения.