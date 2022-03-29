Закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины возможно, однако провести соответствующий референдум власти смогут только после полного вывода войск РФ.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента Украины Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

"Для того, чтобы провести демократический референдум, который будет соответствовать всем европейским и мировым принципам референдарного процесса, нужно как минимум, чтобы была обеспечена безопасность участников этого процесса. А безопасность может быть тогда, когда территория украины будет полностью контролироваться органами государственной власти Украины, когда будут с международно признанной территории Украины полностью выведены российские войска", - сказал Вениславский.

По его словам, соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном нейтральном статусе страны подразумевало возможность проведения референдума по этому вопросу. Вениславский добавил, что в статье 18 Конституции Украины все еще указан запрет на размещение на территории Украины иностранных военных баз.

"По поводу статуса в НАТО можно еще дискутировать, потому что НАТО - это, в первую очередь, оборонный блок, и в Конституции этот вопрос закреплен, поэтому в будущем, если будет идти речь о нейтральном статусе, будет проведен референдум и народ поддержит, то это будет основанием для того, чтобы мы в будущем изменили и Конституцию", - резюмировал нардеп.

Напомним, в первом после начала войны с Россией интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский признал, что он согласен на нейтральный статус Украины при условии гарантий безопасности.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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