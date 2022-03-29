Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото по ликвидации последствий ракетного удара по зданию николаевской ОГА.

Напомним, утром 29 марта в Николаеве в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате была разрушено здание ОГА. Семь человек погибли, еще 22 - пострадали. Спасательные работы продолжаются.

Мы показывали видео попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии.

Кроме того, рассказывали, что в Стамбуле завершились российско-украинские переговоры. Они длились около трех часов.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.