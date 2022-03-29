Здание ОГА сильно пострадало. Фото: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото по ликвидации последствий ракетного удара по зданию николаевской ОГА.

фото по ликвидации последствий ракетного удара по зданию николаевской ОГА

фото по ликвидации последствий ракетного удара по зданию николаевской ОГА

фото по ликвидации последствий ракетного удара по зданию николаевской ОГА

фото по ликвидации последствий ракетного удара по зданию николаевской ОГА

фото по ликвидации последствий ракетного удара по зданию николаевской ОГА

Напомним, утром 29 марта в Николаеве в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате была разрушено здание ОГА. Семь человек погибли, еще 22 - пострадали. Спасательные работы продолжаются.

Мы показывали видео попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии.

Кроме того, рассказывали, что в Стамбуле завершились российско-украинские переговоры. Они длились около трех часов.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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